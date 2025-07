Reembolso da Zona Azul pode ser solicitado até agosto em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré informou que os usuários com saldo restante no aplicativo da Zona Azul já podem solicitar o reembolso dos valores não utilizados, após o encerramento oficial do sistema de estacionamento rotativo, que ocorreu na última quarta-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o Consórcio Zona Azul Sumaré, responsável pela gestão do sistema, o pedido de reembolso deve ser feito presencialmente até o dia 30 de agosto de 2025, diretamente no escritório da concessionária, localizado na Rua Ipiranga, 525, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A solicitação precisa ser feita pelo titular da conta no aplicativo, mediante apresentação de documento de identidade com foto. O valor será devolvido via Pix, no prazo de até 10 dias úteis após o requerimento.