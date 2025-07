Motorista sem habilitação atropela e mata mulher no Jardim Marisa

Uma mulher de 48 anos morreu atropelada enquanto atravessava a rua na tarde de quinta-feira (17), na região do Campo Belo, em Campinas. O motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Amadeu Silvestre Ramos e Abelardo Pires de Ávila, no bairro Jardim Marisa. O condutor alegou que perdeu o controle do veículo, atingindo a pedestre.

O motorista passou por teste do bafômetro, mas não foi detectado consumo de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre velório e enterro.