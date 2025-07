Campinas chega a 21 mortes por dengue e reforça alerta em bairros

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou, nesta quinta-feira (17), mais quatro mortes por dengue, elevando o total de óbitos em 2025 para 21 casos. Segundo a Pasta, os novos registros ocorreram entre 16 e 31 de maio, e envolvem moradores com idades entre 36 e 88 anos, atendidos tanto na rede pública quanto privada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No acumulado do ano, Campinas já soma 42.022 casos confirmados da doença. A Prefeitura destaca que fatores como comorbidades, procura precoce por atendimento e condições clínicas específicas influenciam o risco de agravamento. A administração lamentou os óbitos e se solidarizou com as famílias das vítimas.

As regiões onde as pessoas moravam receberam ações de controle de criadouros, busca ativa de sintomáticos e nebulização, medidas essenciais no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Detalhes dos quatro novos óbitos:

Homem, 86 anos , com comorbidade, morador da área do CS Eulina. Sintomas em 26/5, morte em 31/5 (rede privada).

, com comorbidade, morador da área do CS Eulina. Sintomas em 26/5, morte em 31/5 (rede privada). Mulher, 36 anos , sem comorbidade, moradora da área do CS Boa Vista. Sintomas em 11/5, morte em 17/5 (rede pública).

, sem comorbidade, moradora da área do CS Boa Vista. Sintomas em 11/5, morte em 17/5 (rede pública). Mulher, 73 anos , com comorbidade, moradora da área do CS Rosália. Sintomas em 10/4, morte em 16/5 (rede pública).

, com comorbidade, moradora da área do CS Rosália. Sintomas em 10/4, morte em 16/5 (rede pública). Homem, 88 anos, sem comorbidade, morador da área do CS Conceição. Sintomas em 23/3, morte em 29/5 (rede privada).

Queda nos casos, mas alerta continua