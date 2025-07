MPT tenta mediar impasse entre Prefeitura e Cândido Ferreira

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai conduzir uma mediação entre a Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira nesta sexta-feira (18). A reunião acontece em meio ao impasse envolvendo o reajuste do repasse financeiro e a renovação do convênio com a entidade responsável pela maior parte dos atendimentos de saúde mental da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A informação foi confirmada pelo MPT da 15ª Região ao portal Sampi Campinas, mas o órgão informou que o processo é confidencial, por se tratar de pedido de mediação entre as partes.

O caso é mais um capítulo da crise entre a administração Dário Saadi e o Cândido Ferreira, responsável por 11 dos 14 CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) de Campinas e por cerca de 5,5 mil atendimentos mensais via SUS.

Disputa judicial e valores em negociação