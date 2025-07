Nova lei urbanística flexibiliza moradia e uso misto em Campinas

Entrou em vigor a Lei Complementar nº 533/2025, que atualiza as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano em Campinas. A nova legislação substitui a antiga LC nº 208/2018 e tem como objetivo corrigir distorções, destravar projetos habitacionais e tornar o município mais atrativo para investimentos imobiliários.

Entre as mudanças mais significativas está a flexibilização das exigências para empreendimentos de uso misto, com a revisão do Artigo 79. A nova regra elimina a obrigatoriedade da proporção de 75% de área residencial e 25% comercial. Agora, o cálculo da área será feito de forma integrada, o que permite maior liberdade para combinar moradia e comércio em um mesmo projeto.

Além disso, a legislação passa a estimular as chamadas fachadas ativas, que priorizam a instalação de comércios voltados diretamente para a rua. Empreendimentos que destinarem pelo menos 50% do pavimento térreo para uso comercial e 25% da fachada voltada ao logradouro público com comércio visível terão direito a redução no valor da outorga onerosa — contrapartida paga pela construção acima do limite permitido.