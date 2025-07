Festa julina muda trânsito no entorno da Desatadora dos Nós

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai promover uma operação especial de trânsito no bairro Jardim Santa Genebra durante a festa julina da Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós, marcada para os dias 19 e 20 de julho, no Santuário da Associação Maria Porta do Céu. O evento acontece no sábado, das 15h às 22h, e no domingo, das 8h às 20h.

As alterações começam já na quinta-feira, 17 de julho, às 20h, com o bloqueio total da rua Estácio de Sá, entre as vias Domingos Cazotti e dos Aimorés. Essa interdição será mantida até as 7h de segunda-feira, dia 21, após a desmontagem das estruturas da festa.

Como rota alternativa, a Emdec orienta os motoristas a utilizarem as ruas Domingos Cazotti, Pamplona e dos Aimorés.