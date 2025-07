Mulher baleada pelo ex morre após 9 dias internada

Uma mulher de 29 anos baleada pelo ex-companheiro em Hortolândia morreu na manhã desta quarta-feira (16), após nove dias internada em estado grave no Hospital Samaritano, em Campinas. Thamiris Cristina Fumo foi vítima de um atentado no último dia 7 de julho, na rua Borba Gato, no bairro Jardim Amanda II.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida na cabeça, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Ela permaneceu na UTI em estado crítico até a confirmação da morte. Com isso, o caso, que inicialmente era investigado como tentativa de feminicídio, passa a ser tratado como feminicídio consumado — o primeiro registrado na região no segundo semestre de 2025.

Logo após o crime, o autor dos disparos tirou a própria vida. A Prefeitura de Hortolândia informou que Thamiris foi socorrida em estado gravíssimo, levada primeiro ao Hospital Mário Covas e transferida em seguida para o Samaritano, em Campinas.