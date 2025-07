Sumaré encerra operação da Zona Azul

A Prefeitura de Sumaré anunciou o fim da operação da Zona Azul a partir desta quarta-feira (16). A decisão foi tomada após o encerramento do contrato com a empresa que administrava o sistema de estacionamento rotativo na cidade.

Com a extinção do modelo anterior, a administração municipal inicia um novo processo de escuta e diálogo com comerciantes e entidades locais, em parceria com a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré). O objetivo é desenvolver um sistema mais moderno e eficiente, adaptado às demandas atuais do comércio e dos motoristas.

De acordo com a Prefeitura, o novo modelo será construído com participação direta de comerciantes da região central e entidades representativas, visando garantir rotatividade nas vagas, incentivo ao consumo local e maior fluidez no trânsito, sem onerar indevidamente os usuários.