GCM de Mogi Guaçu encontra corpo de vendedor após denúncia

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu encontrou o corpo de um homem de 42 anos dentro de uma residência no bairro Jardim Ipê 3, na tarde desta quarta-feira (16). O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem trabalhava como vendedor e foi encontrado por um vizinho, que estranhou o fato de ele não sair de casa como de costume pela manhã. Os carros do morador estavam estacionados na frente da residência, o que aumentou a preocupação.

Por volta das 14h30, o vizinho tentou chamar o vendedor, mas não teve resposta. Notou ainda que o portão estava trancado com a chave do lado de dentro, o que o levou a entrar no imóvel. Ele encontrou a porta e uma janela abertas e, ao acessar o interior da casa, se deparou com o corpo caído de bruços ao lado da cama.