Homem é preso após agredir esposa e atear fogo na própria casa

O filho adolescente da mulher tentou intervir, mas também foi agredido pelo padrasto . Durante a briga, o homem incendiou objetos no interior do imóvel , provocando um princípio de incêndio que danificou parte da residência.

Um caso grave de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de um homem na madrugada de quarta-feira (16), em Mogi Guaçu. O crime ocorreu na Rua Lindor de Souza Leite, onde o acusado agrediu a companheira com socos, chutes e pauladas, ateou fogo em objetos da casa e ainda ameaçou matá-la , segundo a Polícia Militar.

Em seguida, ele fugiu com a filha do casal, de apenas 2 anos, sendo perseguido por vizinhos até ser localizado por uma equipe da PM. Durante a abordagem, o homem fez ameaças diretas à companheira, afirmando que “a mataria ainda no mesmo dia” caso fosse solto.

Diante da gravidade da situação e das provas coletadas, os policiais efetuaram a prisão em flagrante. As vítimas e o agressor foram levados ao pronto-socorro e, depois, encaminhados à Central de Polícia Judiciária. O homem permanece preso e está à disposição da Justiça.