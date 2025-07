Quinta terá ventania e umidade abaixo dos 30% na região

A quinta-feira (17) começou com céu entre nuvens na Região Metropolitana de Campinas (RMC), e o tempo permanece estável ao longo do dia, segundo previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Em Campinas, a previsão indica Sol entre nuvens, sem chance de chuva. Há possibilidade de rajadas de vento moderado, o que pode acentuar a sensação de ressecamento no ar. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30% nos períodos mais quentes, caracterizando estado de atenção para a saúde.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 28°C, mantendo o padrão de aquecimento gradual observado durante a semana.