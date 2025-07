Ação em bares no Centro apreende drogas e caça-níqueis

Uma operação conjunta realizada na tarde desta terça-feira (15) fiscalizou 18 bares na região central de Campinas e resultou em apreensão de drogas, máquinas caça-níqueis, cadeiras irregulares e diversas autuações administrativas. A ação foi coordenada pela Guarda Municipal, com apoio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Semurb) e da Setec.

O trabalho começou no início da tarde e seguiu até as 17h30. Cinco fiscais da Semurb participaram da força-tarefa, que teve como foco intensificar a segurança, coibir irregularidades e garantir o uso correto do solo e do espaço público.

Durante a fiscalização, 12 bares foram intimados por infrações administrativas, segundo a Semurb. A Setec, responsável pela fiscalização do mobiliário urbano, notificou um bar por uso irregular de cadeiras em calçada e apreendeu nove cadeiras em outro estabelecimento.