Campinas faz campanha de vacinação em Viracopos até sexta-feira

A Prefeitura de Campinas deu início nesta quarta-feira (16) a uma ação especial de vacinação no Aeroporto Internacional de Viracopos, com foco em atualizar a caderneta de adultos e reforçar a importância da imunização. A iniciativa segue até sexta-feira (18), das 9h às 17h, em três pontos estratégicos do terminal, e é mais uma tentativa da Secretaria de Saúde de melhorar os índices de vacinação no município.

A campanha contempla funcionários do aeroporto, órgãos públicos, companhias aéreas, prestadores de serviço e passageiros em trânsito. Entre os imunizantes disponíveis estão as vacinas contra gripe, covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B, difteria e tétano.

Para a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, a estratégia busca proteger a comunidade em um local de alto fluxo. “O aeroporto é um território por onde circulam pessoas de todo o mundo. Isso amplia o risco de exposição e transmissão de doenças já controladas ou eliminadas no Brasil. Por isso, é essencial manter a vacinação em dia”, afirmou.