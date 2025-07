Feirão abre quase 4 mil vagas em cursos de qualificação

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, iniciou a semana com 3.925 vagas abertas em mais de 50 cursos gratuitos, dentro da programação do Feirão da Qualificação. O objetivo é auxiliar trabalhadores na melhoria do currículo e ampliação das chances de inserção no mercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os cursos, que garantem certificação ao final, são oferecidos nas modalidades presencial e online, com opções para todas as regiões da cidade. A ação envolve instituições como Microlins, Universidade Mackenzie, Ibragesp, Softex e All Net.

Microlins

A escola abriu 850 vagas presenciais nas unidades do Centro, Campo Grande e Ouro Verde, com cursos como Inglês, Digitação, Tecnologias e Desenvolvimento Profissional (PDP). As inscrições devem ser feitas presencialmente, por ordem de chegada, com cópia de RG, CPF e comprovante de residência.

Universidade Mackenzie