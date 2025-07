Festa de Sant’Ana altera trânsito em Sousas a partir de amanhã

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia nesta quinta-feira (17 de julho) uma operação especial de trânsito no distrito de Sousas, em razão da 127ª Festa de Sant’Ana, que será realizada nos dois próximos fins de semana, entre os dias 18 a 20 e 25 a 27 de julho, sempre de sexta a domingo, na região da Praça Beira Rio.

A operação prevê interdições de vias, mudanças no itinerário de ônibus e desvios para motoristas, com início dos bloqueios viários às 5h da manhã desta quinta. A medida é necessária para permitir a montagem de barracas e estruturas do evento tradicional.

Interdições programadas: