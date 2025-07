Preço dos legumes dispara na Ceasa Campinas

Levantamento semanal do Sacolômetro, divulgado pela Ceasa de Campinas entre os dias 7 e 14 de julho, revelou fortes oscilações nos preços de frutas, legumes e verduras, com impacto direto do clima mais frio sobre a oferta e o consumo. O mamão havaiano liderou as quedas, com redução de 29,4%, enquanto os legumes subiram, em média, 17,8%, puxados por produtos populares no inverno.

Entre as frutas nacionais, a média recuou 3,2%, influenciada pela safra do maracujá azedo, que teve queda de 16,5%, vendido a R$ 4,55/kg. Já o mamão havaiano passou de R$ 10,63 para R$ 7,50/kg. Em sentido oposto, a melancia disparou 33,3%, chegando a R$ 2,00/kg, e a banana nanica subiu 10%, com reflexos da menor oferta no Vale do Ribeira e norte de Santa Catarina.

Nos legumes, o aumento generalizado teve como destaque a abobrinha brasileira, com valorização de 37,5% (R$ 9,17/kg), seguida por pepino caipira (36,4%), pimentão verde (33,4%), tomate Débora (20%), jiló e vagem macarrão (ambos com 17,6%). Segundo o técnico Heitor Correa, o chamado “grupo das sopas” cresce em consumo com a chegada do frio.