Prefeitura homologa licitação para reforma do CS do Pq. Valença

A Prefeitura de Campinas homologou a licitação para a reforma e ampliação do Centro de Saúde “Dr. Francisco José Monteiro Salles”, no Parque Valença, região do Campo Grande. O investimento será de R$ 1.318.840,10, com início das obras previsto para o mês de agosto.

O processo foi vencido pela empresa DR3 Engenharia Ltda, que ofereceu um desconto de 25,11% sobre o valor orçado. A obra será coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e deverá ser concluída em dez meses. Durante esse período, a unidade seguirá em funcionamento, sem necessidade de interrupção nos atendimentos.

O CS Parque Valença conta com 623,10 metros quadrados de área construída e passará por adequações elétricas, hidráulicas, melhorias na drenagem e reformas internas. Também estão previstas adaptações de acessibilidade para garantir melhores condições de uso aos usuários e servidores da saúde.