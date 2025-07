Quarta-feira será de Sol e baixa umidade em Campinas

A quarta-feira (16) será de Sol entre nuvens e tempo estável em Campinas e em toda a Região Metropolitana. De acordo com o Cepagri da Unicamp, não há previsão de chuva nem mudanças bruscas no clima nos próximos dias.

As temperaturas seguem próximas da média da estação. Para hoje, a máxima prevista em Campinas é de 27°C, com Umidade Relativa do Ar (URA) abaixo de 40% nos horários mais quentes do dia, o que exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao Sol.

O tempo seco e firme se repete em todo o estado de São Paulo, com predomínio de estabilidade atmosférica ao longo da semana, conforme apontam os modelos meteorológicos do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Unicamp.