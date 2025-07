Campinas recebe mais 10 novos ônibus para renovar frota

A cidade convive com uma crise crônica no transporte , agravada pelo envelhecimento da frota e pela demora na substituição dos veículos. A lentidão na renovação ocorre mesmo após episódios graves como ônibus pegando fogo em vias públicas — reflexo do uso intensivo de veículos já desgastados.

Além do lote atual, mais 60 ônibus estão previstos por meio da empresa Campibus, que integra o consórcio Concicamp. Segundo a Prefeitura, 35 estão em fase final de preparação, enquanto os demais seguem em montagem e inspeção.

Os novos modelos contam com ar-condicionado, tomadas USB e seguem o padrão Euro 6, com menor emissão de poluentes. No entanto, essa modernização ainda está longe de impactar o sistema como um todo. A total renovação da frota depende da nova licitação do transporte, cuja consulta pública foi encerrada no início do mês e ainda não tem data para publicação do edital.

A licitação prevê renovação de 100% da frota, incluindo os ônibus do BRT. Até lá, a realidade nos terminais e linhas de Campinas segue marcada por veículos superados, falhas operacionais e desgaste diário dos usuários.