Campinas confirma mais seis mortes por gripe

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais seis mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causadas pelo vírus influenza, responsável pela gripe. Todas as vítimas tinham comorbidades e não haviam se vacinado contra a doença. Com isso, o número de mortes por influenza na cidade em 2024 subiu para 30.

Desde janeiro, Campinas já registrou 265 casos graves de SRAG por gripe. No total, foram 342 ocorrências da síndrome respiratória com diferentes causas e 30 óbitos associados ao vírus influenza.

As mortes mais recentes foram de cinco mulheres e um homem, com idades entre 46 e 88 anos. As datas dos óbitos variam entre 10 de maio e 17 de junho. Todos os pacientes apresentavam condições de saúde preexistentes.