Uso indevido de vagas em shoppings gera 281 multas

A Emdec intensificou a fiscalização sobre o uso irregular de vagas exclusivas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida em estacionamentos de shoppings de Campinas. Entre janeiro e 14 de julho de 2025, foram aplicadas 281 multas por ocupação sem a devida credencial.

Do total de infrações registradas, 222 foram em vagas destinadas a idosos e 59 em vagas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As ações ocorreram nos principais centros comerciais da cidade: Iguatemi, Parque das Bandeiras, Galleria Shopping e Parque Dom Pedro.

A fiscalização é realizada somente nos locais que já se adequaram à Resolução 965/2022 do Contran, que obriga a sinalização padronizada com o Símbolo Internacional de Acesso (SAI) ou o símbolo “60+”, além da numeração sequencial das vagas. O prazo para total adequação é junho de 2027.