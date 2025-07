Vereador propõe excluir atletas trans de esportes oficiais

Um projeto de lei apresentado pelo vereador Vini Oliveira (Republicanos) propõe restringir a participação em competições esportivas oficiais de Campinas apenas a pessoas que atuem conforme o sexo biológico de nascimento, o que, na prática, impede atletas transexuais de integrar equipes de gênero distinto ao seu registro original.

A proposta prevê multa de até 50 UFICs (Unidades Fiscais de Campinas) para clubes, federações ou entidades esportivas que descumprirem a regra. Em caso de reincidência, o valor dobraria. A responsabilização também se estende a órgãos públicos, com sanções administrativas e disciplinares.

Na justificativa do texto, o parlamentar afirma que o objetivo é garantir a "equidade esportiva" e que o projeto “não nasce de preconceito ou animosidade contra minorias”. Segundo ele, “a igualdade de oportunidades no esporte é colocada em xeque quando as diferenças biológicas entre os sexos são ignoradas”.