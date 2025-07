Polícia desmonta grupo que extorquia frequentadores no Itatinga

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (15) a Operação Illudere com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em extorsões em série na região do Jardim Itatinga, em Campinas. A ação é resultado de uma investigação conduzida pelo Deinter 2, com apoio do Gaeco – Núcleo Campinas, e atingiu também outras 12 cidades do estado.

Segundo as apurações, clientes de casas noturnas na região eram forçados a pagar valores abusivos após serem mantidos sob coação por integrantes do grupo criminoso. Em um ano de atuação, a organização teria movimentado pelo menos R$ 1,2 milhão, de acordo com os investigadores. Ao menos 27 pessoas foram identificadas como participantes da quadrilha.

A Justiça autorizou o cumprimento de 25 mandados de prisão temporária, além de dois mandados de internação provisória contra adolescentes. Também foram expedidos 30 mandados de busca e apreensão e ordens de bloqueio bancário contra 96 alvos, identificados como recebedores do dinheiro obtido ilegalmente.