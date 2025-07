Rede de mercado abre 300 vagas para nova loja em Paulínia

A rede de supermercados Covabra está com 300 vagas de emprego abertas para a nova unidade em Paulínia, que será inaugurada ainda neste segundo semestre. A loja ficará na Avenida José Lozano de Araújo, nº 2.500, no Jardim Ipê , e está com processo seletivo em andamento para diferentes cargos .

O Covabra já conta com mais de 20 lojas no interior paulista e está em expansão. A nova unidade em Paulínia faz parte do plano de crescimento da rede no estado.