Shopping de Indaiatuba recebe pista de patinação nas férias

Após uma década, a pista de patinação no gelo voltou a ser atração no Polo Shopping Indaiatuba. A atividade integra a programação especial de Férias de Inverno, com atrações para todas as idades durante os meses de julho e agosto.

A pista funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Crianças a partir de 5 anos podem patinar, com ingressos a partir de R$ 60 para 30 minutos. Já os pequenos de 2 a 4 anos e 11 meses podem passear no Ice Car, um trenó guiado por monitores, com valor de R$ 30 para 10 minutos de atividade.

A programação também inclui oficinas de colorir gratuitas nos dias 12 e 13 de julho, com desenhos no estilo Bobbie Goods. A atividade é destinada a crianças acima de 3 anos, com turmas de até 20 participantes a cada 30 minutos, das 13h às 18h. As inscrições são feitas no local, por ordem de chegada.