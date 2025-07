Lix da Cunha terá bloqueio total para obras de recapeamento

Um trecho da avenida Lix da Cunha, em Campinas, será totalmente interditado ao tráfego de veículos no sentido bairro–Centro a partir desta terça-feira (15). O bloqueio será realizado até sexta-feira (18), sempre no período das 9h às 17h, para execução de serviços de fresagem e recapeamento asfáltico, sob responsabilidade da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

A interdição ocorre no trecho entre o acesso pela rua Dr. David Vicente e o início do viaduto sobre a avenida Andrade Neves. Para minimizar os impactos no trânsito, agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar os motoristas e garantir fluidez no tráfego.

Durante o período de obras, a rota de desvio sugerida pela Emdec será a seguinte: