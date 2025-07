Motociclista morre em acidente com caminhão em estrada da região

Um motociclista de 42 anos morreu na tarde desta segunda-feira (14) após colidir na traseira de um caminhão na Estrada Municipal Duas Marias, que liga Jaguariúna a Holambra. A vítima foi identificada como Edison Roberto da Silva.

Segundo relatos de testemunhas, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando houve o impacto. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias exatas da colisão ainda estão sob investigação da Polícia Civil.

O acidente provocou interrupção parcial do tráfego e lentidão no trecho, com reflexos para motoristas que passavam pela região. O Corpo de Bombeiros e uma equipe de resgate estiveram no local, onde aguardaram a chegada da perícia da Polícia Científica.