Adolescentes são apreendidos por tentativa de furto

Três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar de Mogi Mirim após uma tentativa de furto de veículo na segunda-feira (14). Apesar do flagrante, todos foram liberados aos responsáveis legais após o registro da ocorrência.

Os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de furto em andamento na Rua Dr. Ulhôa Cintra, mas ao chegarem ao local, não localizaram sinais imediatos do crime. A equipe então reforçou o patrulhamento nas redondezas.

Pouco depois, os agentes avistaram três jovens correndo pela Avenida Professor Adib Chaib, com características compatíveis com as descritas pela testemunha. Durante a abordagem, um dos adolescentes confessou a tentativa de furto, mas afirmou que nenhum item chegou a ser levado.