Terça será de calor e umidade baixa em Campinas e região

A terça-feira (15) será marcada por sol entre nuvens, clima seco e tempo firme em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com o Cepagri da Unicamp, não há previsão de chuvas nem mudanças bruscas no tempo nos próximos dias.

A temperatura máxima prevista para Campinas é de 26°C. Já a umidade relativa do ar (URA) deve ficar abaixo dos 40% nos períodos mais quentes do dia, exigindo atenção redobrada com hidratação e saúde respiratória.

A semana começou com a mesma tendência: tempo estável e predomínio de sol em todo o estado de São Paulo, sem previsão de instabilidades climáticas.