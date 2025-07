Trecho da Delphino Cintra será interditado por cinco dias

A rua Delphino Cintra, na região central de Campinas, será interditada a partir desta terça-feira (15) para obras de implantação de um emissário de esgoto. Os trabalhos são de responsabilidade da Sanasa, e o bloqueio viário será feito pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição será total na faixa da direita, no sentido bairro, entre o acesso da avenida Barão de Itapura e a rua Marcelino Velez. A medida estará em vigor diariamente, das 8h às 17h, até sábado (19).

No sentido bairro/Centro, os motoristas poderão acessar a própria avenida Barão de Itapura como rota alternativa. Já no sentido Centro/bairro, o desvio será feito pela rua Delphino Cintra, em contrafluxo, com acompanhamento dos agentes da Mobilidade Urbana.