Polícia apura suposta agressão e ameaça de vereador a motorista

O vereador Otto Alejandro (PL), da Câmara Municipal de Campinas, foi citado em um boletim de ocorrência registrado na noite deste domingo (13) por suposta ameaça, agressão verbal e dano ao patrimônio. O caso aconteceu na Avenida Francisco Glicério, no Centro da cidade, durante o embarque de passageiros em um ônibus intermunicipal. Ao Portal Sampi Campinas, Otto Alejandro negou a acusação e disse que sequer estava na região onde o fato foi registrado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo relato do motorista do coletivo, à Polícia Civil, ele foi surpreendido por um homem exaltado, que afirmava que o ônibus havia colidido com seu veículo, um Jeep Compass. O motorista disse que tentava conversar quando o suspeito, que se apresentou como “Otto Alejandro” e alegava ser político em Campinas, teria arremessado uma pedra contra o ônibus, quebrando o vidro traseiro.

O motorista relatou que o homem aparentava estar embriagado, demonstrava agressividade e chegou a ameaçá-lo de morte. “Ele foi extremamente agressivo e me ameaçou de morte, dizendo que eu não sabia com quem estava mexendo”, afirmou. O condutor também contou que o agressor danificou seu celular, jogando o aparelho no chão durante a discussão.