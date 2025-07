Semana começa com tempo estável e temperaturas amenas

A nova semana começa com tempo firme em Campinas e região, repetindo o padrão dos últimos dias. Segundo a previsão dos meteorologistas, o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva ao longo desta segunda-feira, 14 de julho.

As temperaturas seguem amenas: os termômetros registram mínima de 14 graus ao amanhecer e a máxima não deve passar dos 24 graus no período da tarde. A umidade relativa do ar cai bastante durante o dia, saindo de 87% nas primeiras horas para cerca de 40% à tarde, o que exige atenção à hidratação.

A tendência é de que o tempo continue estável ao longo da semana, com manhãs mais frias e tardes mais quentes e secas. A massa de ar seco que atua sobre o interior paulista segue impedindo a formação de nuvens de chuva.