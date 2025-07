Acidente entre moto e carro interdita Dom Pedro em Campinas

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um automóvel interditou completamente as faixas da Rodovia D. Pedro I (SP-065), sentido Sul, em Campinas, na manhã desta segunda-feira, 14 de julho. A colisão ocorreu por volta das 5h30, na altura do km 143, e provocou congestionamento de 1 km até as 6h10, quando o tráfego ainda seguia afetado.

Segundo as informações da Rota das Bandeiras, que administra o trecho, o motociclista colidiu na traseira do carro, por motivos ainda a serem esclarecidos. O impacto deixou o condutor da moto em estado grave, enquanto o motorista do automóvel teve ferimentos moderados. Os dois veículos pararam sobre as faixas de rolamento — o carro na faixa 2 e acostamento, e a moto na faixa 1.

A ocorrência foi classificada como de criticidade alta, já que houve interdição total da pista. O tráfego precisou ser desviado para a pista expressa, enquanto equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária prestavam atendimento no local.