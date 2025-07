Emdec faz bloqueio viário para jogo do Guarani nesta segunda

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) realiza nesta segunda-feira (14) uma operação especial de trânsito por conta da partida entre Guarani e Rio Branco, válida pela Copa Paulista de Futebol 2025. O jogo será disputado no Estádio Brinco de Ouro, a partir das 19h.

As ações começaram ainda na madrugada de segunda-feira, com a reserva de vagas na Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, no trecho entre a Avenida Guarani e a Rua Conde D’Eu. Também houve reserva de vagas na própria Conde D’Eu, entre a Imperatriz Dona Tereza Cristina e a Rua Princesa D’Oeste.

O bloqueio viário está previsto para às 17h, no trecho da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina entre as avenidas Guarani e Conde D’Eu. Após o fim da partida e a dispersão das torcidas, a via será liberada para o tráfego normal.