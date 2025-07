Policial Penal é preso com carros furtados em Campinas

Dois homens, entre eles um agente penitenciário, foram presos pela Guarda Municipal de Campinas após serem flagrados com dois veículos furtados na noite de domingo. Os carros, ambos modelo Fiat Strada, estavam estacionados em frente a uma loja de conveniência e chamaram a atenção da equipe de fiscalização.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, os dois suspeitos estavam dentro de um dos veículos, enquanto um terceiro homem conversava do lado de fora. Os guardas encontraram no bolso do passageiro uma chave que ativou o alarme do segundo carro, confirmando a ligação entre os veículos. A verificação do QR Code revelou que ambos haviam sido furtados recentemente em Americana e Campinas, com registros de boletins de ocorrência datados do dia 7 de julho.

Dentro de um dos veículos, foi encontrado um casaco contendo R$ 29 mil em dinheiro vivo. Os detidos alegaram que o valor seria usado para a compra de outro carro, mas não apresentaram nenhum documento que comprovasse a origem da quantia.