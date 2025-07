Suspeito usa app de moto para entregar droga e é preso pelo Baep

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Vila Real, em Hortolândia, após abordagem a uma motocicleta com dois ocupantes. O condutor, que trabalha como motoboy por aplicativo, foi liberado após informar que apenas fazia uma corrida e não portava nada ilícito.

O passageiro, no entanto, carregava uma sacola com diversos entorpecentes. Durante o interrogatório, confessou que iria abastecer um ponto de venda de drogas e admitiu guardar mais materiais ilícitos em casa. Os policiais foram ao endereço informado e, com autorização do tio do suspeito, fizeram buscas no imóvel.

Na residência, foram localizadas porções de cocaína, maconha e crack prontas para venda, além de um revólver calibre 22 com duas munições, escondido embaixo da gaveta de um guarda-roupa. Ao todo, foram apreendidos quase dois quilos de cocaína.