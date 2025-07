Campinas celebra 251 anos com agenda cultural e histórica

Estádio Brinco de Ouro (27/07): visita guiada à casa do Guarani Futebol Clube, com histórias do clube e bastidores do estádio. Inscrições a partir de 20 de julho.

Sete Maravilhas de Campinas (03/08): roteiro turístico com Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Jóquei Clube, Lagoa do Taquaral, Mercado Municipal, Escola de Cadetes e Torre do Castelo. Inscrições a partir de 26 de julho.