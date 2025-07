Caminhão roubado é recuperado em Campinas e suspeito é preso

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (12) no Parque Santa Bárbara, em Campinas, suspeito de envolvimento no roubo de um caminhão carregado com peças automotivas ocorrido horas antes, em Hortolândia. A vítima e o filho foram feitos reféns e libertados posteriormente na Rodovia Anhanguera, em Sumaré.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região por conta de uma denúncia de perturbação de sossego, quando flagraram um caminhão sendo desengatado de uma carreta para que outro veículo fosse engatado. A movimentação chamou atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem. Dois carros, um Astra prata e um Celta preto, fugiram ao perceberem a aproximação. O motorista da carreta tentou disfarçar, mas acabou abordado e confessou que receberia R$ 5 mil para levar o conjunto até um posto na cidade de Salto.

O caminhão ostentava placas falsas coladas com fita dupla face. Ao checar os dados, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado em Hortolândia. A vítima, um caminhoneiro, relatou que havia sido rendido por dois criminosos em um Celta preto após parar para comprar um lanche. Ele foi obrigado a dirigir sob ameaça até a entrada do bairro Santa Bárbara, onde um outro cavalo mecânico antigo aguardava. Em seguida, um Astra prata chegou ao local e mais dois suspeitos desceram, obrigando o motorista e o filho a entrarem no carro. Pai e filho foram liberados mais tarde, em Sumaré.