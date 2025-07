Incêndio atinge vegetação às margens da D. Pedro I

“Visualizado pela CFTV um incêndio de grandes proporções na vegetação às margens da rodovia” , informou o relatório da ocorrência. O incêndio aconteceu fora da pista, em área particular, mas exigiu atenção dos motoristas e atuação rápida para evitar que o fogo se alastrasse para a faixa de domínio da via.

Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação às margens da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas , na noite de sábado (12). As chamas começaram por volta das 23h57 no km 130, na pista norte , e mobilizaram equipes da concessionária Rota das Bandeiras e do Corpo de Bombeiros.

O acostamento chegou a ser interditado por cerca de uma hora, entre 23h57 e 00h58, para garantir a segurança da operação de combate. O fogo foi debelado às 01h04, e os bombeiros permaneceram no local realizando o rescaldo.

As condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom no momento do incidente. A causa do incêndio não foi informada.