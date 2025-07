Orquestra Municipal leva 7 mil pessoas ao Teatro de Arena

O Teatro de Arena Teresa Aguiar, em Campinas, voltou a receber o público neste sábado, 12, após mais de uma década fechado. E a reabertura foi em grande estilo: cerca de 7 mil pessoas acompanharam um concerto especial da Orquestra Sinfônica Municipal, segundo estimativa da Guarda Municipal.



O evento gratuito fez parte das comemorações pelos 251 anos da cidade, que serão celebrados oficialmente em 14 de julho.

O espetáculo, intitulado Viva la Vida, teve duração de 90 minutos e encantou o público com um repertório repleto de sucessos de grandes musicais, como Evita, Cats, Frozen e Wicked. Sob regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação contou ainda com a participação de solistas convidados, que emocionaram com performances marcantes.