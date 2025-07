Faculdade de Campinas promove cursos gratuitos durante as férias

A Faculdade Anhanguera de Campinas está com inscrições abertas para uma série de cursos de férias gratuitos, que serão realizados entre os dias 14 a 29 de julho. A programação inclui aulas presenciais com temas práticos e atuais, voltadas à capacitação profissional da comunidade.

Com duração de apenas uma noite e certificação inclusa, os cursos são uma boa oportunidade para quem deseja atualizar o currículo, desenvolver novas habilidades ou se reposicionar no mercado de trabalho. Podem participar estudantes, ex-alunos e profissionais com ensino médio completo.

Além de contribuir para o desenvolvimento profissional, a iniciativa busca aproximar o público da vivência universitária e incentivar o aprendizado contínuo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por este link.