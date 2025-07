Ponto de Cultura Espaço Arte Africana promove Sarau dos Pretas

Campinas recebe neste sábado (12) no Museu Espaço Arte Africana, no Jardim Chapadão, o Sarau dos Pretas. O evento é realizado pelo Ponto de Cultura Espaço Arte Africana, referência na valorização da arte e da cultura negra no estado de São Paulo, e também pelo Coletivo Pretas Leituras. A programação diversificada reúne expressões de música, dança, poesia e oralidade afro-diaspórica.

Com entrada gratuita, o sarau acontece em clima de celebração e resistência, trazendo ao público atrações que expressam a riqueza da cultura negra e sua centralidade na formação identitária brasileira.

Veja as apresentações

Entre as apresentações confirmadas, destaca-se o Grupo Griô, com Gabi Colônia e Deyvid Santos, que trazem ao palco a potência da música negra contemporânea com raízes na tradição griot africana.