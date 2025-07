Campinas amplia uso de método contraceptivo no SUS

Desde que começou a oferecer o Implanon na rede municipal de saúde, no final de 2022, Campinas já aplicou pelo menos 2.860 implantes do método contraceptivo subdérmico em centros de saúde (CSs) da cidade. A técnica, considerada moderna e altamente eficaz, atua por até três anos e pode ser removida a qualquer momento, com retorno imediato da fertilidade.

O número de implantes vem crescendo ano a ano: foram 34 em 2022, 451 em 2023, e 1.325 em 2024. Somente nos primeiros meses de 2025, já são 1.053 aplicações registradas até a primeira semana de julho, com destaque para as faixas etárias de 15 a 20 anos (318 usuárias) e de 20 a 24 anos (228 usuárias).

A coordenadora da área da Saúde da Mulher da cidade, Miriam Nobrega, explica que o avanço do Implanon faz parte da política de ampliação da oferta de métodos contraceptivos seguros e acessíveis. “Desde o fim de 2022 estamos trabalhando com este método anticoncepcional na rede de atenção básica, com aumento contínuo na aquisição deste insumo e no número de profissionais capacitados para inserção e remoção. Ele é altamente eficaz, com resultado superior à laqueadura e vasectomia, e também é reversível. O direcionamento tem sido realizado principalmente para o público na faixa etária de 10 a 18 anos”, afirmou.