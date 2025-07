Indaiatuba oficializa tombamento de três estações históricas

A terceira a ser protegida é a Estação de Helvetia, de 1914, construída pela Companhia Sorocabana como parte do ramal Itaici–Campinas. A planta em formato de “T”, os pisos hidráulicos e as estruturas originais de madeira compõem um exemplar típico das estações do início do século XX. Os trilhos foram desativados em 1986, mas o prédio segue como importante testemunho da era ferroviária.

Com o tombamento, qualquer intervenção ou obra nos imóveis ou nos seus entornos deverá passar pela análise prévia da Secretaria de Cultura, conforme determina a Lei Municipal nº 7.628/2021. O objetivo é garantir que modificações não comprometam a integridade ou o valor histórico dos bens.

A medida já está em vigor e representa um avanço no reconhecimento e proteção do patrimônio histórico de Indaiatuba, que busca equilibrar memória e uso público em seus espaços culturais.