Cercamento do Convivência motiva protesto no dia da reabertura

Mesmo com a entrega oficial do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, em Campinas, o cercamento do espaço segue gerando reações contrárias. Grupos ligados à cultura e ao patrimônio histórico organizam para este sábado (12) um protesto batizado de Festival CCC Sem Grades, que acontece a partir das 14h no entorno do Teatro de Arena Teresa Aguiar. Às 18h, no mesmo local, está programado o primeiro concerto da Orquestra Sinfônica de Campinas após 14 anos de fechamento do complexo.

A principal crítica dos manifestantes é ao gradil metálico instalado na área externa, considerado um desrespeito ao projeto original do arquiteto Fábio Penteado e ao caráter democrático do teatro ao ar livre. Eles alegam que o cercamento restringe o acesso da população e descaracteriza um dos principais símbolos da arte gratuita e aberta da cidade.

"Estaremos lá ocupando a praça com cultura, demonstrando nossa insatisfação legítima contra as grades da vergonha", afirmou a vereadora Paolla Miguel (PT) em postagem nas redes sociais. A parlamentar lembra ainda que o Ministério Público foi acionado por meio de uma ação popular contra a instalação do cercado, classificado por ela como “privatista e elitista”.