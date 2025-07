Vinhedo retoma cobrança por retirada de poda e entulho

A Prefeitura de Vinhedo vai retomar, a partir da próxima segunda-feira (14), a cobrança pelos serviços de retirada de entulho e poda de árvores, que estavam suspensos desde o início da pandemia. A medida será aplicada pela Secretaria de Serviços Públicos e exige que o morador solicite o serviço com antecedência, mediante emissão de boleto.

Os valores definidos são de R$ 19 por metro cúbico para resíduos de poda e R$ 75 por metro cúbico para entulhos de demolição ou reforma. De acordo com a administração, mesmo com a cobrança, os preços são inferiores aos praticados por empresas particulares que operam com caçambas.

O morador interessado deverá acionar o SERM – Setor de Recolhimento de Podas e Entulho, que emitirá o boleto correspondente antes da realização da coleta. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, pelo telefone (19) 3836-6830, ramal 4000.