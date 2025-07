Campinas reforça Operação Inverno com aumento nas abordagens

Com a queda das temperaturas, a Prefeitura de Campinas reforçou as ações da Operação Inverno 2025 e registrou um crescimento no número de atendimentos a pessoas em situação de rua. Entre os dias 30 de junho e 6 de julho, foram realizadas 565 abordagens sociais, superando a média histórica semanal da campanha, que é de 540.

Nesse mesmo período, as equipes distribuíram 1.211 cobertores, volume 12,7% superior ao da semana anterior e também acima da média semanal da operação, estimada em 991 unidades. Além da distribuição, 99 pessoas aceitaram acolhimento no Serviço de Atendimento Municipal Integrado (Samim).

A maior parte dos atendidos foi de homens (474 casos). As mulheres somaram 64 atendimentos, enquanto 20 idosos e sete pessoas LGBT+ também foram alcançados pelas equipes. Duas pessoas foram encaminhadas para a Casa da Cidadania, que oferece suporte complementar à rede de acolhimento da cidade. Outras duas recusaram o atendimento.