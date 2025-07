Jovem é preso por tentativa de feminicídio em Hortolândia

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após agredir a companheira e tentar atear fogo em seu corpo com gasolina, em Hortolândia. O crime ocorreu na última terça-feira (8) e também foi registrado como violência doméstica e violação de domicílio.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 19 anos, foi agredida com socos, cabeçada e golpes com ferro de passar. Em seguida, o agressor retirou gasolina da própria motocicleta, jogou o combustível sobre a jovem e chegou a acender um isqueiro para incendiá-la. Mesmo com as roupas encharcadas, a vítima conseguiu fugir e se abrigar na casa do pai, na mesma rua.

Minutos depois, o agressor invadiu a casa do sogro, arrastou a vítima pelos cabelos e ameaçou matá-la junto com o pai. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito ainda no local, tentando esconder a moto e jogando mais gasolina na calçada. O isqueiro usado na tentativa foi apreendido.