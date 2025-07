Calor volta a ganhar força no fim de semana na RMC

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá um fim de semana com calor durante o dia e temperaturas mais baixas à noite. Nesta sexta-feira (11), as máximas devem atingir 25°C, enquanto as mínimas variam entre 11°C e 13°C até domingo.

Os ventos devem soprar com maior intensidade no final da tarde e à noite, o que pode aumentar a sensação de frio, principalmente nas regiões mais abertas da RMC. A umidade relativa do ar pode cair para 40%, o que exige cuidados com a hidratação e a saúde respiratória.

O tempo segue seco e estável, sem previsão de chuva. O céu deve permanecer entre claro e parcialmente nublado ao longo dos próximos dias. No sábado (12) e no domingo (13), o calor se intensifica, com possibilidade de temperaturas acima dos 25°C.