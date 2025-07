Campinas coloca 23 bairros em alerta por transmissão de dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas emitiu nesta quinta-feira, dia 10 de julho, a 27ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, destacando 23 bairros que terão reforço nas ações de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A cidade registra mais de 41 mil casos, com 17 pessoas que perderam a vida este ano por causa da doença.

A seleção das áreas é feita com base em critérios técnicos, como índice de casos confirmados, densidade populacional e dificuldade de acesso aos imóveis. Segundo a pasta, os bairros indicados apresentam maior risco de circulação dos vírus e, por isso, terão atenção redobrada nas próximas semanas.

Confira os bairros que entraram no alerta por região: